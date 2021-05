L’azienda Coim di Ofanengo, specializzata in produzioni chimiche, si amplia ancora, con l’acquisizione della società spagnola Neoflex.

Neoflex – nata ad Elche, in Spagna, nel 1969 – è un’azienda specializzata nel settore degli adesivi poliuretanici monocomponente, bicomponente e Reactive Hot Melt per l’industria.

“Questa acquisizione strategica consentirà a Coim di rafforzare la propria presenza nel mercato degli adesivi poliuretanici” spiega Giuseppe Librandi, presidente e Ceo dell’azienda. “L’integrazione a valle dei nostri poliesteri ci consentirà di entrare in modo deciso in un mercato di specialità ad alto valore aggiunto ed in continua crescita. Le sinergie con Coim sono molteplici: Neoflex propone soluzioni a basso impatto ambientale che prevedono anche l’impiego di materie prime oggi già prodotte in Coim. Entrando in un Gruppo strutturato come Coim, inoltre, i clienti di Neoflex potranno essere serviti non solo a livello nazionale ed europeo, bensì in tutte le regioni del mondo dove operano”.

Grazie a una intensa attività di ricerca e sviluppo, Neoflex offre ai clienti una gamma di adesivi completa e in continua evoluzione, che copre le applicazioni tradizionali e si orienta verso i processi di produzione più innovativi. Le soluzioni di Neoflex trovano impiego in numerose lavorazioni nell’industria del legno-arredo, del tessile, dell’automotive, dell’editoria e nel settore delle costruzioni per realizzare manufatti quali serramenti, parquet, mobili, tessuti per l’abbigliamento tecnico, libri e pannelli sandwich per l’edilizia.

“Questo approccio, secondo il quale “sono i prodotti a seguire il mercato”, ha determinato e continua a determinare il successo di Coim nel mondo.” spiega Giuseppe Librandi. “Oltre alla crescita per vie interne, altro fattore determinante per l’espansione del Gruppo è la politica di acquisizioni con integrazione a valle, al fine di poter ulteriormente ampliare il portafoglio prodotti, come con la recentissima acquisizione di Neoflex, in Spagna”.

© Riproduzione riservata