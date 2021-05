Foto e video Sessa

Proseguono sul Po i lavori dell’Aipo per il consolidamento della sponda dove verrà collocato il nuovo attracco. Il punto presentava seri segnali di erosione sotto la strada alzaia, che hanno reso necessario un intervento riparatore, con la costruzione di una massicciata. I tempi previsti per l’esecuzione di questo rinforzo da parte della struttura tecnica dovrebbero concludersi non prima della metà di giugno.

Solo dopo di allora sarà possibile iniziare a collocare l’attracco: lungo 15 metri e largo 5, con le funzioni di stazionamento e ormeggio delle imbarcazioni turistiche, possibilità di accesso a piedi, anche per i diversamente abili, per l’imbarco e lo sbarco; un piccolo prefabbricato con servizi igienici e ufficio biglietteria; una tettoia disposta per tutta l’area calpestabile dell’accosto.

