Le foto di “Visioni Virali”, progetto artistico – documentario realizzato dalla fotografa Giulia Barbieri, approda da sabato prossimo 29 maggio alla sede di Rigenera, l’azienda di produzione agricola Bio a km0 di Porcellasco. Una serie di fotografie che illustrano la quotidianità ai tempi della pandemia.

“Ho voluto fortemente – spiega la fotografa – che il punto di partenza del viaggio della mostra fotografica di Visioni Virali fosse qui, nel luogo in cui, un anno e mezzo fa, durante il primo lockdown, è nata l’idea del progetto. Ho voluto fortemente che queste immagini arrivassero quanto più possibile vicino alla vita delle persone. Quelle vite che ho narrato sino ad ora.

Quindi grazie a Giusy Biaggi, a Giusy Brignoli e Rigenera per questa preziosa opportunità. Anche perché, diciamocelo, non capita tanto spesso di poter esporre una mostra fotografica all’interno di un moreto in fiore!”.