Le vaccinazioni anti Covid erogate dalla ASST di Cremona al 26 maggio 2021 sono 134.181, mentre a Crema sono 69.231. Se si comprendono anche le 26.540 erogate in altre strutture, come Rsa e privati accreditati, il numero è di 229.952 in tutta la provincia di Cremona. A Cremona, i vaccinati con una dose sono 78.727, mentre a Crema 65.167, dalla fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni e gli over 80. Sia a Cremona che a Crema la copertura totale è del 47%.

DATI CAMPAGNA VACCINI

