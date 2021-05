Una bimba di 6 anni è stata investita da un’auto verso le 17 di oggi in via Postumia, all’altezza del civico 14. La bimba è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che le hanno prestato le prime cure prima di trasferirla in ospedale. Ha riportato ferite, ma per fortuna non è in gravi condizioni. Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia locale.

