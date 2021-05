Sono 15 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 45.540. I nuovi positivi in Lombardia sono 661. L’indice di contagio è al 1,4%.

Scendono di 12 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 248, così come scendono di 66 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.233. I decessi sono 29.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 189 contagi, a Monza 68, a Varese 84, a Como 52, a Brescia 55, a Bergamo 67, a Lecco 24, a Mantova 28, a Lodi 10, Pavia 37 e a Sondrio 10.

Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore accertati 3.738 nuovi casi e registrati 126 decessi. Dal 3 giugno vaccinazioni aperte a tutte le fasce d’età fino ai 16 anni. Via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) alla somministrazione del vaccino di Pfizer-BioNTech (2 dosi) per la fascia d’età tra i 12 e i 15 anni. Da lunedì Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise in zona bianca.

