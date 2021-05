Sabato 29 e domenica 30 maggio la Lega sarà presente nelle piazze di Cremona e del territorio con banchetti e gazebo, dando la possibilità ai cittadini di firmare per difendere i nostri prodotti dell’agroalimentare. La Lega, durante la conferenza stampa #MangiaComeParli, ha promosso una raccolta firme per questo weekend in difesa del Made in Italy e delle eccellenze delle produzioni contro #Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte da sintesi di laboratorio e farine di insetti.

Saranno presenti parlamentari e consiglieri del territorio, che passeranno a salutare sostenitori, militanti e quanti desiderino avvicinarsi alla Lega e ai suoi progetti.

In particolare a Cremona è prevista la presenza dell’onorevole Silvana Comaroli nella mattinata di sabato 29 maggio, del senatore Simone Bossi e dell’onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, nel pomeriggio di domenica 30 maggio.

Le date degli appuntamenti con la Lega sul territorio:

Sabato 29 maggio

Cremona: Piazza Stradivari (fronte Spazio Comune) 9.00-12.30

Domenica 30 maggio

Cremona: Corso Campi (fronte civico 46) 15.30-19.00

Genivolta: Piazza Della Pesa 10.00-12.00

Pizzighettone: Piazza D’Armi 9.00-12.00

Robecco d’Oglio: Piazzale della Chiesa 10.00-12.00

Soncino: Piazza Manzoni 9.00-12.00

