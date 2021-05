Opere, concerti per voce e strumentali, danza, incontri, performance e molto altro per questa edizione del Monteverdi Festival

in programma a Cremona dal 18 al 26 giugno.

Tanti artisti ed ensemble di prestigio internazionale daranno voce al grande repertorio monteverdiano, in Teatro e in alcuni dei luoghi più affascinanti della città. Una grande festa della musica per celebrare insieme il compositore cremonese.

QUI il programma

