Nessuna vittima e 11 nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 458 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 28.195 tamponi seguiti (tasso di positività all’1,6%).

Salgono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 246, mentre scendono di 55 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 1.076. I decessi sono 5.

Per quanto riguarda le province, 157 casi a Milano, 62 a Brescia, 50 a Bergamo, 37 a Pavia, 32 a Monza, 24 a Varese e Mantova, 20 a Como, 19 a Lecco, 10 a Sondrio e 1 a Lodi.

Complessivamente dall’inizio dell’epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 4.216.003 persone, + 2.949 (ieri + 3.351). Le persone attualmente positive sono 238.296, – 3.670 (ieri – 4.304), i dimessi/guariti sono 3.851.661, + 6.574 (ieri + 7.569), i morti sono 126.046, + x (ieri + 44), i ricoverati con sintomi sono 6.591, – 209 (ieri – 392), in terapia intensiva ci sono 1.061 pazienti, – 34 (ieri – 47). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 27 (ieri + 29). Sono stati processati 164.495 tamponi (ieri 247.330): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi dell’1,8% (ieri 1,3%).

