Sono state eliminate le erbacce in via Cadore, cresciute a dismisura nelle scorse settimane, fino a invadere il marciapiede nel tratto tra la scalinata che conduce al sagrato di san Pietro e via Porta Po vecchia. La pulizia ha riguardato anche il muro di cinta di Cr.Forma, dal quale pendevano vistosi cespugli.

