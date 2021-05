Il 2 giugno, a partire dalle 10.15 si terrà la cerimonia commemorativa del 75° Anniversario della Festa della Repubblica, in piazza del Comune.

La manifestazione, si svolgerà in un clima di assoluta sobrietà data la situazione emergenziale ancora in atto e sarà limitata a pochi momenti salienti, in particolare l’esecuzione dell’inno e l’alzabandiera alla presenza delle massime autorità provinciali.

© Riproduzione riservata