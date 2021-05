Il centrodestra torna alla carica sul tema delle consulenze: è ancora Marcello Ventura, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che fa notare come, nello stesso giorno, l’amministrazione abbia dato due consulenze alla stessa persona, in entrambi i casi per progetti legati all’inclusione sociale.

“Vedo che il settore delle politiche sociali continua imperterrito a dare consulenze con la scusa che all’interno dell’Ente non vi sono professionalità specialistiche in grado di svolgere le attività oggetto di consulenza” commenta il consigliere.

“Questa volta alla Dottoressa Benedetta Villa, che non conosco e che sicuramente avrà tutti i requisiti, che si aggiudica 2 consulenze nello stesso giorno sempre sul tema dei migranti e della loro inclusione.

Per le due consulenze contemporanee con durata di 6 mesi fra tutte e due frutteranno alla dottoressa euro 25.500. Ora questo settore sta veramente esagerando con le consulenze, siamo quasi alla assegnazione quotidiana.

E poi mi domando: ma è possibile che per i servizi sociali del Comune di Cremona esistono solo i migranti? Che cosa fanno per tutti i cremonesi che si trovano in difficoltà? Le nuove povertà sono aumentate in modo esponenziale durante la pandemia, ma sembra che all’Assessore nulla interessi: non sono fragilità? Perché questo atteggiamento?

L’abbandono dei servizi per i cremonesi va a braccetto con l’aumento del degrado urbano, con la svendita di tutto quello che era Cremona ( Lgh, le reti idriche, l’illuminazione, la piscina….) e con l’affidamento di altri servizi a pagamento ovviamente, che prima erano gestiti direttamente dall’Amministrazione: il verde, i servizi cimiteriali, il forno crematorio…

Invece di continuare a buttare soldi, questi potrebbero essere impiegati per un vero rilancio urbano della nostra città che ormai langue senza che l’Amministrazione abbia una minima capacità progettuale per il futuro della nostra città”.

