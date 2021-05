Ancora una denuncia per truffa con il trucco del pagamento tramite Poste Pay per l’acquisto di articoli su internet. La vittima è una 57enne di Vescovato che aveva acquistato un trattore attraverso un annuncio su Facebook, quindi era stata indotta a versare la somma di 1.700 sulla postepay dei sedicenti venditori, salvo accorgersi ben presto di essere stata raggirata.

Ad indagare e scoprire gli autori del reato sono stati i carabinieri di Vescovato ai quali la donna si era rivolta. Sono stati così deferiti in stato di libertà tre cittadini italiani, tutti residenti nella provincia di Crotone, per truffa in concorso: C.M.C. classe 1990, pregiudicata; S.L. classe 1984, pregiudicato; O.V. classe 1988, pregiudicato.

L’acquirente aveva risposto ad una inserzione sulla pagina di un gruppo Facebook dedicato agli agricoltori, nella quale un utente metteva in vendita un trattore. Dopo aver contrattato il costo del mezzo agricolo e delle spese di trasporto, aveva seguito indicazioni telefoniche che le erano state fornite e aveva provveduto al versamento istantaneo della somma pattuita sulla Poste Pay indicata.

Una volta effettuato il pagamento, la 57enne aveva cercato invano di contattare i venditori per concordare le modalità di consegna del veicolo agricolo, riscontrando che l’utenza telefonica utilizzata era irraggiungibile.

I Carabinieri, una volta ricevuta la segnalazione da parte della vittima, riconoscendo il classico modus operandi dei truffatori seriali, hanno monitorato la pagina social da cui era scattata la trappola, riscontrando che lo stesso utente aveva riproposto l’annuncio di vendita del medesimo mezzo agricolo, questa volta indicando come recapito telefonico l’utenza intestata ad un altro complice.

