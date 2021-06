Sono 4 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 461 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 35.716 tamponi seguiti (tasso di positività all’1,2%).

Scendono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 220 (ieri invece c’era stata una crescita), mentre al contrario aumentano di 22 i ricoveri ordinari, per un totale di 1.073. I decessi in regione sono 9 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province, 123 casi a Milano, 55 a Brescia, 12 a Bergamo, 19 a Pavia, 42 a Monza, 120 a Varese, 18 a Mantova, 33 a Como, 9 a Lecco, 12 a Sondrio e nessuno a Lodi.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 2.483 nuovi casi di coronavirus su 221.818 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.220.304. I decessi sono stati 93, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 126.221. I ricoverati in terapia intensiva sono 989, 44 in meno rispetto a ieri.

