E’ stata grande la sorpresa quando, nella giornata di ieri, è arrivata all’Associazione “Giorgio Conti” di Cremona è arrivata un’email da parte di Daniel Ciofani. Il capitano della Cremonese, infatti, informava l’associazione che a nome dei compagni di squadra aveva provveduto ad effettuare una donazione – un contributo economico – a beneficio proprio della “Giorgio Conti”.

Un gesto importante e spontaneo, come assicura il vicepresidente dell’associazione Giuseppe Conti: “Mi ha colpito il fatto che, umilmente, ci scrivesse direttamente il capitano e non tramite un’agente o un funzionario del club: questo mi fa ben sperare, oltre a renderlo una grande persona. Anche perché prima non avevamo mai avuto contatti per cui significa che si sono informati sul territorio”.

Si tratta, infatti, di un’iniziativa presa dal gruppo squadra che come ogni anno ha deciso di fare del bene sul territorio cremonese. L’Associazione ha quindi diffuso sui propri canali social un breve video per ringraziare il club e i giocatori grigiorossi: “Abbiamo ricevuto una bellissima sorpresa, abbiamo ricevuto una donazione direttamente dai giocatori della Cremonese: campioni in campo e nella vita, orgogliosi di voi”.

© Riproduzione riservata