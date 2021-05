E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere un ragazzo di 15 anni che non si reggeva in piedi dalla quantità di alcol che aveva in corpo. E’ successo lunedì sera poco dopo le 20,30 in piazza Roma. Qualcuno ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno prestato al ragazzo le prime cure per poi trasportarlo in ospedale a Cremona. Il 15enne ha rischiato il coma etilico. I soccorsi, giunti in piazza Roma in codice rosso, sono rientrati in ospedale con il paziente in codice giallo. Accorsi anche gli agenti della Questura che accerteranno chi ha dato da bere al minore.

