Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 519 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 40.748 tamponi seguiti (tasso di positività all’1,2%).

Scendono di 13 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 207, così come scendono di 71 i ricoveri ordinari, per un totale di 980. I decessi in regione sono 10 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 149 contagi, 67 a Bergamo, 57 a Varese, 48 a Brescia, 37 a Mantova, 33 a Monza, 27 a Como e Sondrio, 26 a Pavia, 10 a Lodi, 9 a Lecco.

In Italia sono 933 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid. Con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).

