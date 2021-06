Sono 5 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 277 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 14.750 tamponi seguiti (tasso di positività all’1,8%).

Scendono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 193, così come scendono di 38 i ricoveri ordinari, per un totale di 942. I decessi in regione sono 7 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 53 contagi, 46 a Bergamo, 13 a Varese, 62 a Brescia, 19 a Mantova, 6 a Monza, 14 a Como, 19 a Sondrio, 13 a Pavia, 7 a Lodi, 13 a Lecco.

Sempre in calo la curva epidemica in Italia: sono 1.968 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 2.897 di ieri e soprattutto i 4.147 di giovedì scorso. Casi dimezzati dunque, ma pesa il giorno festivo di ieri e i conseguenti pochi tamponi: 97.633, ben 130mila meno di quelli comunicati ieri, tanto che il tasso di positività è in aumento al 2% (ieri era all’1,3%). I decessi sono 59 (ieri 62), per un totale di 126.342 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che calano di 41 unità (ieri -56), con 38 ingressi giornalieri, e scendono a 892, mentre i ricoveri ordinari sono 5.717 in tutto (-141).

