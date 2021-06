Successo per le prenotazioni alla campagna anti-Covid per la fascia 12-29 anni, avviata ieri sera. Alle 11.15 di questa mattina si sono già raggiunte 441.478 prenotazioni.

In particolare, 44.362 per la fascia 12-15 anni, 133.511 per la fascia 16-20 e 263.605 per la fascia 20-29 anni.

“Bene, avanti così!” commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È davvero importante che anche i nostri giovani aderiscano alla campagna di vaccinazione. Da loro deve arrivare la spinta decisiva per proseguire il percorso verso il ritorno alla normalità”.

“Anche questi dati – aggiunge la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – rispecchiano l’entusiasmo dei cittadini. In particolare dei giovani e delle loro famiglie che, giustamente, vedono nella vaccinazione l’opportunità di tornare a vivere la loro quotidianità in sicurezza per sé e per gli altri. Oltre che di ripristinare le normali frequentazioni familiari”.

“Uno straordinario esempio di senso civico – conclude Moratti – che assume ancor più valore per la giovanissima età dei testimoni di questo ‘ultimo miglio’ della campagna vaccinale di Regione Lombardia. Possiamo guardare al traguardo del 30 luglio per ultimare almeno con la prima dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e che avranno aderito”.

© Riproduzione riservata