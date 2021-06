I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, hanno rintracciato e arrestato P.G. classe 1976, nato in Albania ma domiciliato a Cremona, disoccupato e pregiudicato, dopo l’evazione dal regime di detenzione domiciliare al quale era sottoposto.

Il 45enne albanese, che dal 24 maggio era ai domiciliari a seguito della condanna ad 1 anno e 2 mesi per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, durante un controllo dei militari non si era fatto trovare in casa, rendendosi irreperibile.

Nella mattinata di ieri, a conclusione delle ricerche messe in atto dai Carabinieri della Compagnia di Cremona, una pattuglia della Sezione Radiomobile lo ha rintracciato in città. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto, in seguito all’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna.

