Sono 17 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. 436, in totale, in Lombardia: si registra un leggero aumento, a fronte però di un maggior numero di tamponi eseguiti (39.363).

E’ in calo il numero dei ricoverati, sia nei reparti ordinari (887) che in terapia intensiva (170). Migliora, dunque, la situazione negli ospedali lombardi dove oggi nessun paziente è stato ricoverato in t.i. Il totale dei guariti/dimessi raggiunge quota 782.231. 10, invece, i decessi registrati.

I casi nelle altre province lombarde:

Milano 131

Como 32

Monza e Brianza 36

Bergamo 46

Brescia 65

Varese 49

Mantova 13

Pavia 11

Lodi 6

Sondrio 15

Lecco 8

