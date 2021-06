Inizieranno il 14 giugno i lavori per il prolungamento della pista ciclabile di via Milano a Cavatigozzi, dalla palestra a via Spinadesco, mentre la ciclabile di via Giuseppina è già stata appaltata e i lavori affidati ad Aem. L’aggiornamento viene dal sindaco Gianluca Galimberti all’indomani della Giornata Mondiale della bicicletta.

“Con il completamento dei tratti di Via Sesto e di piazza Cadorna – continua Galimberti – la dotazione di piste ciclabili del Comune di Cremona ammonta a 77,4 km e, grazie a tutti gli investimenti fatti, siamo arrivati ai primissimi posti tra i primi Comuni in Italia. In Via Milano l’ ultima rilevazione di traffico (effettuata nel 2018) ha evidenziato tra le ore 7 e 8 il passaggio di 355 veicoli in direzione centro città e 414 verso Codogno. Dei quasi 5000 veicoli transitati in quella giornata ben 3579 superavano il limite dei 50 km/h tra quelli diretti in città. Negli ultimi sei anni sono stati rilevati 14 sinistri che hanno coinvolti ciclisti.

In via Giuseppina negli ultimi sei anni sono stati rilevati 31 sinistri che hanno coinvolto ciclisti e pedoni con ferimento di tutte le persone coinvolte e in un caso, nel 2017, il decesso di una persona che attraversava la strada. Oltre alle due piste monodirezionali contigue al marciapiede, verranno realizzati interventi per illuminare gli attraversamenti pedonali. Verranno realizzate – si legge nella relazione tecnica, “opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale con colorazione della pista ciclabile e installazione o spostamento di paletti in funzione del tracciato e per impedire l’invasione irregolare del marciapiede da parte degli autoveicoli”.

In via Sesto infine l’intervento è consistito nel restringimento della carreggiata di via Sesto nel tratto tra via degli Artigiani e via Picenengo con realizzazione di attraversamento pedonale protetto davanti alla fermata dei bus.