Oggi pomeriggio il presidente dell’Associazione Bi.Genitori Massimo Brugnini, ha portato in dono album, figurine e gadget dei personaggi più amati da bambine e bambini. La donazione è rivolta ai piccoli ospiti della Pediatria e ai figli degli operatori della Terapia Intensiva.

Ad accogliere entusiasti la donazione in Pediatria, il direttore Claudio Cavalli e la coordinatrice Norma Bergonzi. In Terapia Intensiva il direttore Enrico Storti, la coordinatrice Carla Maestrini e due infermiere Cristina Pilati e Samanta Mori.

“Nel Consiglio Direttivo dell’Associazione”, ha detto Brugnini, “siamo tutti d’accordo per cercare di riprendere le nostre attività abituali di consulenza e sostegno, ma una su tutte è stata quella rivolta ai bambini che si trovano ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Cremona, una consuetudine che grazie alla collaborazione con la Panini Spa siamo sempre riusciti a fare in occasione delle feste natalizie, ma la pandemia non ci ha permesso di farlo lo scorso dicembre ed è per questo motivo che grazie alla disponibilità della direzione dell’ospedale, la donazione di oggi sarà il nostro primo segnale di ripresa.

Abbiamo pensato di destinare gli album e le figurine anche ai figli degli operatori della Terapia Intensiva, come gesto di ringraziamento per l’importanza del lavoro svolto durante la pandemia”.

