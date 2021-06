Si svolge questa mattina a distanza la Giornata dell’Arte e della Musica, organizzata dalla Consulta provinciale degli studenti, a conclusione del secondo anno scolastico consecutivo caratterizzato dalla pandemia e dalle lezioni in presenza a singhiozzo. Domani 8 giugno la chiusura ufficiale delle scuole.

I ragazzi della Consulta hanno organizzato una diretta youtube con interviste a esponenti della scena musicale e artistica, registrazioni e concerti live, in collegamento anche con l’istituto Stradivari.

GUARDA LA DIRETTA: https://youtu.be/RIRzI4M1ME0

Una scelta dettata dalla volontà di garantire la maggiore sicurezza possibile ai partecipanti, anche se le nome anti Covid avrebbero consentito l’allestimento in piazza Roma come prima della pandemia. Un modo, inoltre, per non escludere nessuno dalla partecipazione.

Coordinatore di questa giornata per la Consulta è Simone Barili, studente della 3Binfo del Torriani, l’istituto che ha concesso l’utilizzo dello studio di registrazione audio e video.

Prima giornata di esami, invece, per gli studenti in uscita dal ciclo delle medie inferiori, con le prime prove orali: anche quest’anno sono state abolite le prove scritte, sostituite da un elaborato dal quale i ragazzi inizieranno a sostenere il colloquio.

Dal 16 giugno, invece, il via agli esami di maturità.

