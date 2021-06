Durante un servizio di prevenzione, la sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere due persone: un cittadino romeno, classe 2001, residente in Romania, celibe, operaio e pregiudicato; un cittadino egiziano, classe 1997, domiciliato a Castelverde, celibe, disoccupato e pregiudicato per inottemperanza ad un ordine di espulsione. Hanno inoltre segnalato alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti, un cittadino egiziano classe 2002 residente in Annicco (CR) celibe, disoccupato ed incensurato.

I militari hanno fermato i tre giovani mentre percorrevano via Castelleone a bordo di una BMW 530 con targa polacca.

Durante il controllo, che non si è limitato ad una semplice verifica documentale, sono stati trovati in una tasca del giubbino del romeno un coltello a farfalla modello “butterfly” mentre, nella tasca dei pantaloni del 19enne egiziano c’era un involucro di sostanza stupefacente del tipo “hashish” di circa un grammo. I tre fermati sono stati condotti presso la caserma santa Lucia per procedere ad ulteriori accertamenti da cui è risultato che il cittadino egiziano, oltre ad essere privo di documenti di identità, aveva a suo carico un decreto di espulsione, mai ottemperato, emesso dal Questore di Milano e notificatogli nell’aprile scorso.

