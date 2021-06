Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, sarà a Cremona domani mercoledì 9 giugno, in una giornata di incontri per illustrare gli interventi previsti dal Piano Lombardia per la provincia di Cremona.

In mattinata il presidente Fontana e l’assessore Guidesi incontreranno il presidente della Provincia Mirko Signoroni, il sindaco della città Gianluca Galimberti e i primi cittadini dei Comuni del territorio, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria, delle forze economiche, dei sindacati e gli esponenti del mondo produttivo.

Intorno alle 13.10 visiterà il Museo del Violino e, successivamente, l’ospedale di Cremona.

Nel pomeriggio il tour del governatore della Lombardia prevede un sopralluogo all’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) ‘Janello Torriani’, sede distaccata Ala Ponzone Cimino (A.P.C.) dove con i fondi del Piano Lombardia saranno eseguite opere di messa in sicurezza dell’immobile.

Intorno alle 17.40 il presidente Fontana visiterà il Consorzio Casalasco del Pomodoro a Rivarolo del Re e Uniti e, infine, verso le 19, la conclusione del tour in provincia di Cremona si concluderà con il passaggio a Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce.

