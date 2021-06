Un’annata scolastica di resilienza: così viene definita dai presidi quella appena archiviata. Dalle speranze di settembre, con le norme per il rientro in classe e i vecchi banchi ammassati ad un anno con ancora la Dad presente e i problemi legati al trasporto pubblico locale. Ora, però, si guarda già anche ai preparativi per l’anno che verrà.

Servizio di Simone Arrighi

