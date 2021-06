Un autoarticolato è uscito di strada questa mattina alle 8,15 a Ossalengo, frazione di Castelverde, in un punto particolarmente stretto in corrispondenza di una curva, finendo con una fiancata nella roggia. L’autista, S.N., di Ascoli Piceno, 50 anni, fortunatamente non ha riportato ferite serie. Sul posto, la Polstrada di Pizzighettone, i Vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Verde di Cremona.

