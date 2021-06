Sono 11 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 322 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 43.271 tamponi seguiti (tasso di positività allo 0,7%).

Scendono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per complessivi 143 pazienti, e scendono di 63 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 754. I decessi in regione sono 10 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 72 contagi, 22 a Bergamo, 24 a Varese, 52 a Brescia, 23 a Mantova, 21 a Monza, 26 a Como, 13 a Sondrio, 25 a Pavia, 5 a Lodi, 14 a Lecco.

Risale leggermente la curva dei contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.199 nuovi casi, rispetto ai 1.896 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 9 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.237.790. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 218.738. Il tasso di positività si attesta così allo 1,0% (+0,1%). I casi attualmente positivi sono 174.935, mentre i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 77 (ieri erano 102), per un totale di 126.767 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dal Covid diventano 3.936.088 (+8.912). La Regione che ha fatto registrare il maggior incremento giornaliero di nuove infezioni è la Lombardia.

© Riproduzione riservata