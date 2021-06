Durante la visita a Cremona del presidente regionale Attilio Fontana e dell’assessore Guido Guidesi, il governatore ha fatto visita agli studi e alla redazione di Cremona1 e CremonaOggi. Prima di arrivare a Cremona1, Fontana ha incontrato le categorie economiche, i sindaci del territorio e illustrato gli interventi previsti per il Piano per la Lombardia. Dopodiché ha visitato il Museo del Violino e il cantiere di via Gerolamo da Cremona dell’Istuto professionale Ipsia Ala Ponzone Cimino.

