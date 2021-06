Svelata lo scorso 25 maggio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita in città, è stata posizionata questa mattina, sotto i portici del Cortile Federico II di Palazzo Comunale, la targa che ricorda tutte le cittadine e cittadini cremonesi che hanno perso la vita a causa del Covid-19. La targa è stata collocata di fianco a quella che ricorda Walter Stauffer, cittadino onorario di Cremona.

La targa reca la seguente dicitura: “In memoria dei cittadini e delle cittadine cremonesi morti per il Covid-19, del coraggio delle loro famiglie, della cura degli operatori sanitari, del lavoro di tanti per affrontare insieme la pandemia. Per non dimenticare la passione affinché la Comunità sia più forte e, dopo tanto dolore, possa costruire nuove strade di futuro”.

