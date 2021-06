Sono 7 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona a fronte di un numero regionale di tamponi di 36.238. 255 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con un indice di contagio dello 0,7%. I ricoveri in terapia intensiva scendono di 4 unità, attestandosi a quota 118, mentre salgono di 3 quelli nei reparti ordinari, per un numero complessivo di 663. I decessi sono 13. Per quanto riguarda le altre province, 69 casi sono stati segnalati a Milano, 38 a Bergamo, 35 a Varese, 33 a Monza, 24 a Brescia, 18 a Pavia, 7 a Como, 6 a Sondrio, 4 a Mantova, 3 a Lecco e due a Lodi.

© Riproduzione riservata