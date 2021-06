fotogallery Francesco Sessa

Presentato questo pomeriggio davanti a un foltissimo pubblico il “quasi romanzo” di Pierò Pelu “Spacca l’infinito – il romanzo di una vita”, ed. Giunti, appuntamento clou della seconda giornata del Porte Aperte festival. Intervistato da Marco Turati, il rocker ha raccontato di come l’ispirazione sia nata durante il lockdown e si come in reazione a quella chiusura forzata abbia voluto raccontare storie “con cui evidentemente avevo un conto in sospeso”. Ne è uscito un racconto legato al suo vissuto personale e a quello della sua famiglia, della sua “diversità” rispetto alla tradizione.

Prima della presentazione, tanti siparietti divertenti tra il leader dei Liftiba e i fans cremonesi.

© Riproduzione riservata