Il parco del Po e del Morbasco ha aderito all’iniziativa di Regione Lombardia e Area Parchi “BioBlitz2021 – Esploratori della Biodiversità ” evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde giunto quest’anno alla sua terza edizione.

L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti costituiranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz adulti e bambini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti e specialisti di università e associazioni scientifiche. La presenza del pubblico, una cinquantina in due giorni tra ieri e oggi, è l’elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a carattere scientifico, contribuendo a mappare la biodiversità delle aree protette lombarde.

Servizio di Simone Bacchetta

