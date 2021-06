Esami di Terza Media, si torna in presenza. Prove al via tra oggi, lunedì 14 giugno, e domani negli istituti cremonesi. La prova, a causa della pandemia, consiste nell’illustrare alla Commissione un elaborato preparato precedentemente dallo studente. Questa volta, come detto, si torna però in presenza e non più, come avvenuto lo scorso anno, online.

Servizio di Lorenzo Scaratti

