Un nuovo programma per gli appassionati di libri gialli ma non solo. Parte questa sera alle 21.30 Giallo a Cremona, lo spazio estivo dedicato ai libri gialli. I più grandi nomi italiani del giallo e del noir saranno ospiti nei nostri studi. Loriano Macchiavelli, Gabriella Genisi, Marina Di Guardo, Valerio Varesi, Fabiano Massimi, Piernicola Silvis, Maurizio de Giovanni solo per citarne alcuni.

Scopriremo le loro ultime opere, ma anche qualcosa in più della loro vita privata. Un racconto che partirà con l’intervista agli autori condotta da Paolo Regina, scrittore e giallista e passerà dall’interrogatorio nel commissariato di Nicoletta Tosato e la valigia dei ricordi insieme a Piero Brazzale, filo conduttore della puntata. Protagonista di questa sera sarà Gabriella Genisi, autrice delle indagini di Lolita Lobosco e Chicca Lopez che persenterà il suo ultimo libro La regola di Santa Croce

