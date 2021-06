Il Cerchio Sport ha scelto come partner di riferimento per l’avvio delle sue attività la Società Sportiva Dilettantistica Canottieri DLF Cremona con la quale condivide mission e attenzione al mondo dello sport. Per questo, già durante l’estate, sarà attivo presso la società canottieri un centro estivo a marchio Cerchio e da settembre sarà inaugurata una vera e propria Academy sportiva.

Il Cerchio Sport nasce con la mission di promuovere la cultura dello sport attraverso un impegno costante ed entusiasta, mettendo in cantiere una serie di attività rivolte a tutti coloro che vogliono vivere lo sport come passione e come opportunità professionale. L’obiettivo del Cerchio Sport è realizzare eventi e progetti legati al mondo sportivo e del sociale nei quali l’attività fisica sappia recitare un ruolo trainante in grado non solo di esprimere i valori etici e morali, ma anche di impegnarsi per ribadire i concetti di sostenibilità e responsabilità nello sport. Il focus è poi una particolare attenzione verso il disagio sociale, l’integrazione e la solidarietà e la sempre maggiore vicinanza fra attività motoria e disabilità.

Servizio di Lorenzo Scaratti

