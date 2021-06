Grazie alla disponibilità delle parrocchie dell’ Unità Pastorale di Pizzighettone, il Basket Team Pizzighettone potrà continuare la propria attività sportiva all’aperto presso il campo dell’oratorio di Roggione. Ad annunciarlo la stessa società sportiva del paese.

Il campo è stato rinnovato dai dirigenti del BTP con la rigatura e la sistemazione dei canestri ed ora è pronto per l’estate, non solo per gli allenamenti delle nostre squadre, ma per tutti i ragazzi che all’oratorio volessero divertirsi con due tiri a canestro .

“Gli ottimi rapporti con la parrocchia hanno inoltre dato l’opportunità ai nostri istruttori di svolgere lezioni di giocosport minibasket per tutti i bambini all’interno delle attività del Grest 2021”, come sottolinea in una nota il club.

