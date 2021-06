Rinnovo cariche in Ance, l’associazione costruttori della provincia di Cremona. Ieri, lunedi 21 giugno nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione eletto nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Effettivi del 18 giugno, i neo Consiglieri hanno provveduto al rinnovo delle cariche associative e degli Enti Paritetici (Ente Scuola Edile Cremonese-CPT e Cassa Edile di Cremona) per il quadriennio 2021-2025.

Al termine delle votazioni Carlo Beltrami è stato riconfermato presidente: nel ringraziare per la rinnovata fiducia accordatagli, Beltrami ha ribadito il proprio impegno al servizio dell’Associazione al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso. “Gli Imprenditori uniti svolgono un ruolo determinante nello sviluppo socio-economico delle costruzioni, settore sempre più strategico nel difficile e complesso percorso che ci porterà fuori dalla crisi”, ha detto.

Questi gli altri eletti: Gianfranco Ciboldi (vicepresidente), Fabio Bettoni, Nicola Bonioli, (tesoriere Ance), Silvano Gambarini, Alvaro Merico, Giovanni Musoni; Fabio Smarati, Massimo Vago, Eugenio Villa, Margherita Zanenga.

Probiviri per il triennio 2021 – 2024: Emilio de Padova, Eugenio Stabili, Paola Ravara.

Revisori dei conti 2021 – 2024: Giovanni Bettoni, Gabriele Romani, Fabio Zuccherofino.

Ente scuola edile, quadriennio 20221 – 2025: Eugenio Villa (presidente), Laura Maria Secchi, Massimo Vago.

Comitato di Gestione Cassa Edile Cremona e provincia 2021 – 2025: Giovanni Musoni (presidente), Carlo Paolo Beltrami, Nicola Bonioli, Laura Maria Secchi, Silvano Gambarini, Fabio Bettoni.

Cassa Edile Cremona e Provincia – Consiglio generale 2021 – 2025: Giovanni Musoni (presidente), Carlo Paolo Beltrami, Nicola Bonioli, Laura Maria Secchi, Silvano Gambarini, Fabio Bettoni, Gianfranco Viboldi, Davide Ferrari, Eugenio Villa.

© Riproduzione riservata