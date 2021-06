Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) in Regione Lombardia e nei reparti (-2). A fronte di 27.289 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore sono 126 i nuovi positivi, con un tasso dello 0,4%; 5 i nuovi casi registrati in provincia di Cremona. Attualmente quindi in regione i ricoverati in T.I sono 73 e 389 quelli nei reparti ordinari. Cresce di una unità il numero delle vittime.

