Schianto nel tardo pomeriggio di martedì in tangenziale, all’altezza dello svincolo in prossimità di AutoTorino, dove due vetture si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno coadiuvato gli operatori del 118 nel soccorrere i feriti. Tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro, di cui almeno uno in condizioni gravi.

Anche la Polizia Locale è intervenuta, sia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro, sia per regolamentare il traffico: una corsia della tangenziale è stata infatti chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata