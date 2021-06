A Pieve San Giacomo l’Amministrazione provinciale farà costruire una rotatoria nei pressi del rettilineo dove lo scorso 8 maggio si è verificato l’incidente mortale in cui sono morti padre e figlia, entrambi di Travagliato, in provincia di Brescia. Se n’è discusso lunedì sera in consiglio comunale dopo un’ interrogazione presentata dalle minoranze. Presidente della Provincia e tecnici incontreranno il Consiglio comunale. Nel frattempo sul rettilineo saranno installati dei telelaser temporanei da parte della Provincia.

