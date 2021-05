Sono Danilo Ghitti, classe ’65, e la figlia Chiara, classe ’94, le vittime del terribile scontro avvenuto nella tarda mattinata di oggi in territorio di Pieve San Giacomo. Erano di Travagliato, in provincia di Brescia. Sempre insieme, amanti delle moto, della montagna e degli animali. Danilo aveva lavorato all’Alfa Acciai di Brescia ed era originario di Iseo.

Una tragedia che non ha lasciato scampo a padre e figlia. Lo schianto che li ha visti coinvolti è stato violentissimo e fatale. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale che sta definendo la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti, Danilo e Chiara, in sella alla loro moto, non avrebbero dato la precedenza alla macchina che stava sopraggiungendo in pieno rettilineo in direzione Cicognolo.

A boro dell’auto c’erano padre e figlio di Casalmaggiore. Il padre, che era alla guida, è stato medicato sul posto. Ha riportato solo contusioni ad una mano. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato negativo.

Nell’urto, la moto dei Ghitti è finita nel fossato a lato carreggiata, con i passeggeri che sono stati sbalzati via: per loro non c’è stato nulla da fare.

