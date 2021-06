L’Amministrazione Comunale e Linea Gestioni si sono attivate per rendere ancora più facile il ritiro dei sacchi azzurri dotati di TAG necessari per l’avvio del progetto della “tariffa puntuale”, che prenderà ufficialmente il via il 1° settembre 2021 con l’introduzione della cosiddetta misurazione puntuale del secco.

E’ stato infatti deciso di estendere la possibilità a tutte le utenze domestiche, e in particolare a quei cittadini che non lo possono fare nel giorno loro assegnato, di ritirare la propria dotazione nel punto di distribuzione che sarà allestito in piazza Stradivari e che sarà attivo dal 1° al 31 luglio prossimi, dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Nel frattempo prosegue l’attività di distribuzione come da calendario qui di seguito riportato:

• largo Ragazzi del ‘99 – fino al 30 giugno – dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00

• piazzale Zelioli Lanzini – fino al 30 giugno – dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00

• piazza Stradivari dal 1° al 31 luglio – dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00

• largo degli Sportivi – dal 1° al 15 luglio – dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00

• piazzale Domenico Luzzara – dal 16 al 31 luglio – dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

L’amministrazione comunale ha voluto inoltre ricordare che, “dal 1° settembre, l’utilizzo dei sacchi azzurri con TAG è obbligatorio: tutte le utenze sono quindi tenute a ritirare la propria dotazione”. Unitamente ai sacchi/contenitori viene consegnato materiale informativo con la sintesi del progetto e delle regole di raccolta/esposizione del secco.

Nulla cambierà per la raccolta differenziata delle altre frazioni (umido, carta, plastica, vetro, lattine, scarti vegetali). Anche i calendari delle raccolte non subiranno variazioni. L’unica variazione riguarda la modalità di raccolta del secco da effettuare attraverso i sacchi azzurri da esporre solo se pieni.

Altro punto da sottolineare è che il ritiro supplementare dei pannolini/pannoloni resta invariato: questo significa che si continua ad esporre i pannolini/pannoloni nello specifico sacco viola il giorno concordato per il ritiro supplementare. In ogni caso, per coloro che non l’avessero ancora fatto, si può attivare tale servizio contattando il numero verde 800.173803.

© Riproduzione riservata