Sono 12 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-29). A fronte di 32.837 tamponi effettuati, sono 155 i nuovi positivi (0,4%).

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 32.837, totale complessivo: 11.420.780

i nuovi casi positivi: 155

in terapia intensiva: 65 (-7)

i ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-29)

i decessi totale complessivo: 33.765 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54 di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 19;

Como: 6;

Cremona: 12;

Lecco: 0;

Lodi: 11;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 7;

Sondrio: 1;

Varese: 12.

Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale aggiornata al 23 giugno, Cremona è la provincia con la percentuale più alta (33,2%) relativa al ciclo vaccinale completo su un totale di 317.637 vaccinandi, con un numero di prime dosi di 206.609 e di seconde dosi di 105.522. Cremona è seguita da Lecco, Pavia e Sondrio.

REPORT VACCINI

