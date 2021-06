Come vengono progettate le piste ciclabili cittadine? A chiederselo è Luca Nolli, consigliere comunale del M5S, che ha presentato un’interrogazione in seguito alle osservazioni fatte dalla Fiab in relazione alla pista ciclabile di via Giuseppina”.

“Siamo favorevoli alla realizzazione di tali strutture ma riteniamo che debbano essere realizzate nel modo più corretto possibile e non “tanto per fare” commenta il consigliere pentastellato. “Se ben progettate portano indubbi vantaggi ai ciclisti e alla viabilità, diversamente, sono solo uno sperpero di soldi pubblici (anche se ottenuti da bandi).

Condividere tali piste coi pedoni rende pericolosamente inutilizzabile tali soluzioni, la divisione con una riga tracciata per terra non è sufficiente a garantire la sicurezza dai pedoni soprattutto in presenza di bambini piccoli e/o di ciclisti dall’andatura veloce”.

“Questo non è il primo atto che poniamo all’attenzione della Giunta perché riteniamo che tale problematica sia molto sentita dai cittadini che con gli anni si sono visti ridurre l’ampiezza delle carreggiate di marcia per i veicoli, i parcheggi e a volte anche il verde senza trarne sufficiente beneficio ne come ciclisti ne come automobilisti” continua Nolli.

“Riteniamo che il parere espresso da associazioni come la Fiab, che riunisce molti ciclisti cittadini, vada ascoltata e non “snobbata” così come riteniamo che tali progetti vadano presentati ai Consiglieri nella commissione comunale in modo da consentire di porre le giuste osservazioni e realizzare un’opera più vicina alle esigenze dei cittadini.

Riteniamo anche che sia indispensabile porre in essere quanto necessario per convincere i ciclisti ad usare le ciclabili in quanto la riduzione della carreggiata destinata ai veicoli, per far posto alla ciclabili, rende pericolosa la convivenza tra ciclisti a autoveicoli (per esempio in via Brescia o In Via Bergamo). Restiamo ottimisticamente in attesa di una risposta esaustiva dell’assessore.

