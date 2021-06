Le vaccinazioni anti Covid erogate dalla ASST di Cremona al 23 giugno 2021 sono 189.031, mentre a Crema sono 101.207. Se si comprendono anche le 29.740 erogate in altre strutture, come Rsa e privati accreditati, il numero è di 319.978 in tutta la provincia di Cremona. A Cremona, i vaccinati con una dose sono 111.457, mentre a Crema 93.561, dalla fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni e gli over 80. A Cremona la copertura totale è del 63%, mentre a Crema è del 65%.

DATI CAMPAGNA VACCINI

© Riproduzione riservata