Grave incidente, oggi pomeriggio poco dopo le 17,30, sulla strada provinciale 102, in territorio di Ostiano. A scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter. Ferito seriamente un 45enne di Milzano che era in sella allo scooter. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia stradale.

