Un incendio si è sviluppato attorno alle 18,30 nell’area industriale di Gadesco Pieve Delmona, causando un’alta cortina di fumo nero avvistata anche a Cremona. Un autoarticolato è andato completamente distrutto dalle fiamme in via Arti e Mestieri, a lato della statale per Mantova. Lievemente intossicato l’autista, di 47 anni, trasportato in ospedale in via precauzionale.

Dai primi accertamenti dei carabinieri del radiomobile di Cremona, il camion aveva da poco scaricato materiale plastico alla Magic Pack, azienda specializzata nella produzione di vassoi alimentari. Era pronto a ripartire quando dal rimorchio si è sviluppato l’incendio, per cause da accertare. L’uomo ha subito staccato le due parti del mezzo, ma ormai le fiamme avevano attaccato anche la parte motrice. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha poi consentito il completo spegnimento delle fiamme.

Nell’aria, un forte odore di plastica bruciata.

Sara Pizzorni – Giuliana Biagi

