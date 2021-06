Sono 6 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Cremona registrati nelle ultime 24 ore. In regione, con 26.438 tamponi effettuati, sono 119 i nuovi casi con il tasso di positività allo 0.4%. Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-11, 258) e in terapia intensiva (-2, 62 in totale). I decessi sono 2, per un totale complessivo di 33.774 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 47 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 12 a Brescia, 11 a Monza e Brianza, 9 a Varese, 8 a Bergamo, 5 a Lodi, 4 a Mantova, 2 a Como, a Pavia e a Lecco e 0 a Sondrio.

Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 838. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati: il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone.

Sul fronte ospedaliero sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, in calo di 28 unità rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata